TBMM - Akşener: 'Memleket bizi, millet bizi çağırıyor'
TBMM - Akşener: "Memleket bizi, millet bizi çağırıyor"
: - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi ve kürsüye çıkışı - Meral Akşener'in İYİ Parti'ye katılanlara rozet takması ve fotoğraf çekimi - Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (3)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım