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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - Akşener: 'Memleket bizi, millet bizi çağırıyor'

TBMM - Akşener: 'Memleket bizi, millet bizi çağırıyor'

TBMM - Akşener: "Memleket bizi, millet bizi çağırıyor"

: - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi ve kürsüye çıkışı - Meral Akşener'in İYİ Parti'ye katılanlara rozet takması ve fotoğraf çekimi - Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
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Çekim 

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