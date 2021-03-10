TBMM - Akşener: 'Devleti yönetmek ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını gözetmeyi gerektirir'
TBMM - Akşener: "Devleti yönetmek ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını gözetmeyi gerektirir" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in salona gelmesi ve kürsüye çıkışı - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşması TBMM (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. (1)
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