TBMM - Akşener: 'Çocuklarını düşünmeyen bir zihniyet geleceğini inşa edemez'
TBMM - Akşener: "Çocuklarını düşünmeyen bir zihniyet geleceğini inşa edemez" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması - Akşener: - "Çocuklarını düşünmeyen bir zihniyet geleceğini inşa edemez" TBMM (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
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