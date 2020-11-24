TBMM - Akşener: 'Çocuklarımızı yalnız ve çaresiz bırakmayacağız'
TBMM - Akşener: "Çocuklarımızı yalnız ve çaresiz bırakmayacağız" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi - Salondaki partililer - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüde konuşması TBMM (AA) - TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)
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