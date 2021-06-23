TBMM - Akşener: '(Bosna soykırımı) İnsanlık suçunu unutanların, insanlığın gönlünde yeri olmaz, olamaz'
TBMM - Akşener: "(Bosna soykırımı) İnsanlık suçunu unutanların, insanlığın gönlünde yeri olmaz, olamaz" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi - Partiye katılanlara rozet takılması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
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