TBMM - Akbaşoğlu: “İçerde PKK’yı bitirdiğimiz gibi, PKK’nın arkasındaki bütün güç odaklarını da hizaya getireceğiz”
- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun basın açıklaması TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2) - “İçerde PKK’yı bitirdiğimiz gibi, terör örgütü PKK’nın arkasındaki bütün güç odaklarını mutlaka hizaya getireceğiz”
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