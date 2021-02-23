TBMM - Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi'
TBMM - Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi" - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Yunan jetlerinin tacizi) Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi"
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