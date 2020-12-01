TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Türkiye'de artık darbe dönemi sona ermiştir'
TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Türkiye'de artık darbe dönemi sona ermiştir" - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun salona gelişi - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM 'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım