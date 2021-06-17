TBMM - Adalet Bakanı Gül: 'Dijital mecralar, hukuk güvenliğinin de özgürlüğünde ana konusudur'
TBMM - Adalet Bakanı Gül: "Dijital mecralar, hukuk güvenliğinin de özgürlüğünde ana konusudur" - Komisyon üyelerinden görüntüler - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün salona gelişi - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması TBMM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda konuşma yaptı. (1)
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