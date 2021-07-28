Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Hayvanların haklarını korumak için çalışmaların sıkı takipçisi olacağız“

-Bakan Pakdemirli konuşma

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( ANKARA )-“Buradan çıkan fikirlerin uygulanmasında bütün yerel yönetimlere destek olacağımızın sözünü veriyorum" ANKARA



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanların haklarının korunması için belediyelerin çalışmalarını sıkı bir şekilde takip edeceklerini belirterek, “Biz bu konunun düzenleyicisi ve takipçisi olacağız. Bu önemli konuda sadece bize değil, tüm vatandaşlarımıza ve hayvanseverlere de sorumluluk düşüyor. Hep birlikle belediyelere sorumluluklarını hatırlatalım. İhtiyaç olursa kamuoyu oluşturup ‘Gereğini yapın’ diyelim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması” ödül törenine katıldı.

Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleşen Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sahipsiz hayvanların uygun şartlarda yaşaması için belediyelerle birlikte çok sayıda proje yürüttüklerini belirtti.

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için desteğimizi artıracağız Son değişikliklerle birlikte 14 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu’nda belediyelerin sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuna yönelik çalışmalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: “Türkiye’deki sokak hayvanlarının refahını sağlamak için gerekli tüm adımları atıyoruz. Ülkemizde yerel yönetimlerce yılda ortalama 200 bin sahipsiz hayvan rehabilite ediliyor. Bu seviyede bir çalışma ve mevcut hayvan bakımevi kapasitesi sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması için yeterli değil. 2022 yılından itibaren yerel yönetimlerce yapılan rehabilitasyon çalışmalarının yılda 1,2 milyon seviyesine çıkarılması amacıyla Bakanlığımız bütçe imkanları dahilinde maddi desteğimizi artıracağız. Hayvanlarımızın korunması, uygun şartlarda barınması ve beslenmesi için hep birlikte çalışarak, huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağız.” Hayvan bakımevleri için yerel yönetimlere 80 milyon TL Ülkemizde rehabilite edilmemiş yaklaşık 3 milyon sahipsiz hayvan bulunduğunun tahmin edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, şu ana kadar yerel yönetimlere verilen desteklere de değindi. Pakdemirli, şu bilgileri verdi: “Yerel yönetimlere hayvan bakımevi yapımıyla ilgili ihale sözleşme bedelinin yüzde 40’ına kadar maddi destek sağlıyoruz. Bu kapsamda yerel yönetimlere 80 milyon lira destek verdik. Bunun yanında yerel yönetimlerce popülasyonu kontrol altına alınarak Bakanlığımız Hayvan Koruma Bilgi Sistemi’ne kaydedilen sahipsiz hayvan başına 2021 yılı için 70 lira destek sağlıyoruz. Kaydedilen hayvanlar için son 3 yılda yerel yönetimlere 21 milyon lira ödenek aktardık. 2004 yılından bugüne yerel yönetimler tarafından yaklaşık 1,9 milyon sahipsiz hayvan aşılandı, 1,6 milyon hayvanın popülasyonu kontrol altına alındı ve 422 bin sokak hayvanı bakımevlerinden sahiplendirildi.” Yarışmadan çıkan fikirlerin uygulanmasına destek sözü Bakan Pakdemirli, Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması’ndan çıkan fikirlerin uygulanması noktasında yerel yönetimlere destek sözü de vererek, şöyle devam etti: “Yarışmaya toplamda 205 belediyeden 223 proje başvurusu geldi. Başvuru sayısının anlamlı fakat daha da artırılabilir olduğunu düşünüyorum. Biz bugün aslında bir işaret fişeği yaktık. Bu yarışmadan doğan fikirleri, ödül alan projeleri yerelde yaygınlaştırabilirsek işte o zaman hedefe ulaşmış olacağız. Buradan çıkan fikirlerin uygulanmasında bütün yerel yönetimlere destek olacağımızın sözünü veriyorum.” İhtiyaç olursa ‘Gereğini yapın’ diyelim Hayvanların haklarının korunması için belediyelerin çalışmalarını sıkı bir şekilde takip edeceklerini de vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Biz bu konunun düzenleyicisi ve takipçisi olacağız. Belediyelerin bu konudaki yaklaşımlarını takip edeceğiz. Hayvanların haklarını koruyacağız. Bu önemli konuda sadece bize değil, tüm vatandaşlarımıza ve hayvanseverlere de sorumluluk düşüyor. Hep birlikle belediyelere sorumluluklarını hatırlatalım. İhtiyaç olursa kamuoyu oluşturup ‘Gereğini yapın’ diyelim” dedi.



