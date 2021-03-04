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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAMSUN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'ın annesinin cenazesi toprağa verildi

SAMSUN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'ın annesinin cenazesi toprağa verildi

- Cenaze namazına katılanlar - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve yakınlarının taziyeleri kabulü - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aileye taziyede bulunması - Cenaze namazının kılınması - Dua edilmesi - Cenazenin taşınmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'ın annesinin cenazesi Samsun 'da toprağa verildi - Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldıSAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın annesi Abide Özkal Atan'ın cenazesi, memleketi Samsun 'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Ankara'da özel bir hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi 64 yaşındaki Abide Özkal Atan'ın cenazesi, Şadibey Cami önüne getirildi.
Burada Çiğdem Karaaslan, ailesi ile taziyeleri kabul etti.Cenazeye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, Karaaslan ile ailesine başsağlığı diledi.Abide Özkal Atan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından merkez mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Abide Özkal Atan'ın ailesi, yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Hamza Dağ, Fatma Betül Sayan Kaya ve Leyla Şahin Usta, AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çok sayıda milletvekili ve partilinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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