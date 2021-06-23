- Ruanda Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mironko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Mironko'nun beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. ( HK-
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