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RİZE - Kurum: 'Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır'
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
RİZE - Kurum: 'Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır'

RİZE - Kurum: 'Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır'

RİZE - Kurum: "Amacımız Rize 'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un afetzedelerle konuşmasıRİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize 'de yaşanan sel ve heyelan felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sel Felaketi Felaket Sel 

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