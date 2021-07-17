RİZE - Kurum: 'Amacımız Rize'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır'
RİZE - Kurum: "Amacımız Rize 'de sel felaketinin yaralarını bir an önce sarmaktır" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un afetzedelerle konuşmasıRİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize 'de yaşanan sel ve heyelan felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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