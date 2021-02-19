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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
PKK’dan kurtarılan tahıllar Barış Pınarı bölgesi halkına dağıtılacak

PKK’dan kurtarılan tahıllar Barış Pınarı bölgesi halkına dağıtılacak

Kurtarılan tahılların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Bild Gesi Terör Örgütü 


- Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahılların, Rusya ile yapılan mutabakat ile Barış Pınarı Bölgesindeki insanlara dağıtılmaya başlandığı bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG’den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahıl, RF ile varılan mutabakat ile bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, bölgede güven, huzur ve istikrar ortamının geliştirilmesi kapsamında dağıtılmaya başlanmıştır” denildi.
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