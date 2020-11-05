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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Pakdemirli: '(Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık kampanyası) Bir Guinness rekoru daha kırmayı hedefliyoruz' - TBMM

Pakdemirli: '(Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık kampanyası) Bir Guinness rekoru daha kırmayı hedefliyoruz' - TBMM

Pakdemirli: "(Gıdanı Koru - Sofrana Sahip Çık kampanyası) Bir Guinness rekoru daha kırmayı hedefliyoruz" - TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
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Rekor Misyon Demirli 

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