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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Pakdemirli: '2020 yılı ilk 9 ayında pandemiye rağmen 13,3 milyar dolar tarım gıda ürünleri ihracatı yaptık' - TBMM

Pakdemirli: '2020 yılı ilk 9 ayında pandemiye rağmen 13,3 milyar dolar tarım gıda ürünleri ihracatı yaptık' - TBMM

Pakdemirli: "2020 yılı ilk 9 ayında pandemiye rağmen 13,3 milyar dolar tarım gıda ürünleri ihracatı yaptık" - TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
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Misyon Tarım Dolar Milyar Dolar Demirli 

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