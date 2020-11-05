Pakdemirli: '1 Ocak 2021'den itibaren, gıdalarda trans yağ içeriğinin yüzde 2'nin üzerinde olmasına izin vermeyeceğiz' - TBMM
Pakdemirli: "1 Ocak 2021'den itibaren, gıdalarda trans yağ içeriğinin yüzde 2'nin üzerinde olmasına izin vermeyeceğiz" - TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. (5)
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