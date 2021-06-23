Nijerya Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Abba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Abba'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. ( HK-
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