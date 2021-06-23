Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Muharrem İnce,” Zavallı muhalefet, trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorsunuz yaptığınız bir numara yok”

Muharrem İnce,” Zavallı muhalefet, trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorsunuz yaptığınız bir numara yok”

- Alanda cağ kebabı kesilmesi

Esnaf Lyon Oyaca Muhalefet 

-- Muharrem İnce'nin alana gelmesi
-- İnce'nin partililere konuşması
-- İnce'nin il başkanlığını açması
-- Kurdele kesimi

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışı için Erzurum’a geldi. Partililere seslenen İnce’nin, gündemine Cumhuriyet Halk Partisini (CHP) vardı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Erzurum’a geldi. Parti binası önünde partililere seslenen İnce, partisi için destek istedi. Yaptığı konuşmasında CHP’ye yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “ Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok. Açıklama yapıyorlar bugün, Sayıştay da oy kullanmayacaklarmış. Zavallı muhalefet, HSK’da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk’ün partisi değil diyorsanız sizde gelin Memleket Partisine diyorum.” dedi.
İnce, İl başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek partisi için destek istedi. (ST-)
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement