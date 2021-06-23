Muharrem İnce,” Zavallı muhalefet, trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorsunuz yaptığınız bir numara yok”

-- Muharrem İnce'nin alana gelmesi

-- İnce'nin partililere konuşması

-- İnce'nin il başkanlığını açması

-- Kurdele kesimi



( ERZURUM ) - ERZURUM



- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışı için Erzurum’a geldi. Partililere seslenen İnce’nin, gündemine Cumhuriyet Halk Partisini (CHP) vardı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Erzurum’a geldi. Parti binası önünde partililere seslenen İnce, partisi için destek istedi. Yaptığı konuşmasında CHP’ye yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “ Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok. Açıklama yapıyorlar bugün, Sayıştay da oy kullanmayacaklarmış. Zavallı muhalefet, HSK’da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk’ün partisi değil diyorsanız sizde gelin Memleket Partisine diyorum.” dedi.

İnce, İl başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek partisi için destek istedi. (ST-)

