Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi yapıldı

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi yapıldı. Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi politik görüşlerinde yaptığı siyasi çıkışlarla nasıl Türk siyasetinde dominant bir rol oynuyorsa teşkilatlanma biçiminde de aynı usulü eş zamanlı olarak paralel bir anlayışla devam ettirmektedir" dedi.

Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen MHP Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra başladı.

Kongrede MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajını okudu ve ibraların ardından konuşmalara geçildi. Mevcut il başkanı Turgay Baştuğ seçime tek aday olarak girdi. Yalçın: “Her zaman olduğu gibi bir disiplin ve birlik anlayışı içerisinde kongrelerimizi yapıyoruz” Partisinin 9 Ağustos 2020'den itibaren olağan kongre sürecine girdiğini hatırlatan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ,"Bugüne kadar 910 ilçe kongresi gerçekleştirilmiştir. Yine bugüne kadar 54 ilimizin kongresi yapılarak, yönetim, disiplin ve üst kurulları tesis edilmiştir. Bugün de 9 ilde il kongrelerimiz yapılmaktadır. Bu partimiz için sevindirici bir husus. Her zaman olduğu gibi bir disiplin ve birlik anlayışı içerisinde kongrelerimizi yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi politik görüşlerinde yaptığı siyasi çıkışlarla nasıl Türk siyasetinde dominant bir rol oynuyorsa teşkilatlanma biçiminde de aynı usulü eş zamanlı olarak paralel bir anlayışla devam ettirmektedir" ifadesini kullandı. Baştuğ: “Sorumluluğumuz ağır, vebalimiz büyüktür” Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, “‘İstiklal için birlik istikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak’ düsturuyla gerçekleştirdiğimiz kongremizin, Başkent Ankara’mız, partimiz, davamız ve büyük Türk milleti için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizin bildiği gibi gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizin, 2023 yılında cumhuriyetimizin kuruluşunun ikinci yüzyılını karşılayacak bir sürece rastlaması, kongrelerimizi çok daha anlamlı kılmaktadır. İlk yüzyılın son çeyreğinde bilge liderimiz, devletimizin ve milletimizin bekası, istiklali ve istikbali için tarihe not düşecek çok önemli katkılar sağlamıştır. Bu dönemde Bilge liderimizin bütün tavır ve eylemleri amacını bulmuş, bütün kaygıları haklı çıkmış, bütün öngörüleri isabet kaydederek hedefini on ikiden vurmuştur. Kongremizin böyle bir sürece rastlaması anlamlı olduğu kadar, işbaşına gelecek kadroların önemini ve sorumluluklarını da artırmaktadır. Seçilecek heyet, bilge liderimiz genel başkanımızın çeyrek asır önce hedef olarak gösterdiği ve Cumhur ittifakında vücut bulan ‘2023 lider ülke Türkiye’ idealini karşılayacak kadrolar olacaktır. Göreve gelecek heyetler, Aynı zamanda 15 Temmuz işgal girişimine karşı gösterilen milli direnişin, Yenikapı’da filizlenen milli dirilişin, Cumhur İttifakıyla gerçekleşen milli şahlanışın sancaktarlığını yapacaklardır. İş başına gelecek kadrolar, Cumhur İttifakı protokolünde kayıt altına alınan, 2053 ve 2071 hedefleriyle birlikte Türk Cihan devleti idealinin ve Nizam-ı Alem davasının sorumluluğunu taşıyacaklardır. Dahası büyük Türk milletinin istiklali ve istikbalinin yükü öncelikli olarak bu kadroların omuzlarında olacaktır. Onun için sorumluluğumuz ağır, vebalimiz büyüktür” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, listede ki isimleri tek tek okuyarak kürsüye çağırdı. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından oylamaya geçildi. Kongreye MHP'li belediye başkanları ve bir çok partili katıldı.





