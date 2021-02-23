Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'PKK’nın gerçekten büyük bir gaddarlıkla, alçaklıkla masum 13 insanımızı, kardeşimizi şehit ettiğinin görülmesi lazım”



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “PKK’nın alçak yüzü görüldüğüdür. PKK’nın gerçekten büyük bir gaddarlıkla, alçaklıkla masum 13 insanımızı, kardeşimizi şehit ettiğinin görülmesi lazım” dedi.

Bakan Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Yunan jetlerinin Çeşme gemisine yaptığı provokasyona ilişkin sorusuna, “Maalesef Yunanlı komşularımızın yaptığı taciz hareketlerinden birisi. Dün meydana geldi. Kurallarımız çerçevesinde gerekli karşılık verildi.

Bizim orada yaptığımız çalışma hidrografik, depremle ilgili çalışma, bilimsel, teknik bir çalışma. Kendi alanımızda, kendi alanımızda, kendimizle alakalı teknik ve bilimsel çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi diyamlogtan yanayız, iyi komşuluk ilişkilerinden, uluslararası hukuktan yanayız. Bu konudan tavrımız, kararımız belli, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin endişesi olmasın” ifadelerini kullandı. Gara operasyonuna ilişkin olarak Gara operasyonunun yanlış yapıldığını iddialarına yönelik Akar, “PKK’nın alçak yüzü görüldüğüdür. PKK’nın gerçekten büyük bir gaddarlıkla, alçaklıkla masum 13 insanımızı, kardeşimizi şehit ettiğinin görülmesi lazım. PKK’nın hain yüzünün görülmeden başka yerlere götürmek tartışmayı yanlış yerlere götürür. Silahlı Kuvvetlerimizin personeli verilen görevi başarıyla yerine getirdiler. Fakat burada asıl görülmesi gereken PKK’nın alçak yüzüdür. PKK kaçacak yer kalmadığını, büyük bir panik içinde olduğunu, sözde PKK başlarının bunu çok iyi anladığını iki gece aynı yerde yatmadığını biliyoruz. Bu mücadele devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Türk silahlı Kuvvetleri azimle, kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız” şeklinde konuştu.





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