MHP Genel Başkanı Bahçeli, MYK ve MDK üyeleri ile araya geldi



- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin genel merkezinde MYK ve MDK üyeleri ile bir araya geldi. Saat 16:00’da başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor. (YEK-

