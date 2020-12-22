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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Meral Akşener: “Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin, her yaptırımın, her düşmanca adımın karşısındayız”

Meral Akşener: “Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin, her yaptırımın, her düşmanca adımın karşısındayız”

Akşener konuşma

( ANKARA ) ANKARA

Üniversite Hastanesi Başsağlığı Arabuluculuk Oksijen Hükümet 


- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin, her yaptırımın, her düşmanca adımın karşısındayız” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı’nda konuştu.
Akşener, Gaziantep’te yaşanan yangına değinerek, “Gaziantep'te bir üniversite hastanesinin, kovid-19 hastalarının tedavi edildi yoğun bakım biriminde, oksijen cihazının patlaması nedeniyle çıkan yangında, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.
Maraş olaylarının yıl dönümüne ilişkin olarak Akşener, “Dava arkadaşlarım, Bu hafta, Maraş katliamının yıldönümü. Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. ABD’nin yaptırımının vizyonsuzluk sonucu ortaya çıktığını öne süren Akşener, “Bizim için milli bir mesele olan İdlib’deki gözlem noktalarımızın, iktidar ve küçük ortakları tarafından, sessizce terk edilmiş olması, işte bu beceriksizliğin sonucudur. Doğu Türkistanlı kardeşlerimize zulmeden Çin'e, tek bir söz söyleyememek, işte bu kifayetsizliğin sonucudur. Tepeden tırnağa haklı olduğumuz Doğu Akdeniz'de, ‘Sana ne’diye posta koydukları Avrupa Birliği’nden, arabuluculuk istemek zorunda kalmak, İşte bu cehaletin, bu iş bilmezliğin sonucudur. Dava arkadaşlarım; Ülkemizi yönetenlerin yetersizliğinin sonucu da olsa, İYİ Parti olarak, Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin, her yaptırımın, her düşmanca adımın karşısındayız. Çünkü AK Parti iktidarının, haklı olduğumuz konularda bile, bizi haksız duruma düşürmeyi becerebilen akılsızlığının faturasının, milletimize ve kurumlarımıza çıkarılmasına göz yumamayız” dedi.
Akşener, 2021 yılı bütçesinden tasarruf beklentisinin olduğunu belirterek, “Bütçe millet için yapılır. Milletin refahı için yapılır. Millet tasarruf ediyorsa, hükümetin de tasarruf etmesi gerekir. Olması gereken budur” diye konuştu.
(AUÖ-BC -
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