Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

- Memleket partisi Genel başkanı muharrem İnce - İnce partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etmesi - İnce İstanbul İl Başkanlığı binasını gezmesi - Muharrem İnce röportaj - Partililerle fotoğraf çekilmesiMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.Şişli'deki il başkanlığına gelen İnce, bir süre partililerle görüştü.İnce, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, il başkanı ve arkadaşlarının gayet güzel bir mekan hazırladıklarını söyledi.

İstanbul 'a bir televizyon programına katılmak için geldiğini kaydeden İnce, şöyle konuştu:"Cumartesi günü İzmir, ardından Erzurum ve Van il başkanlıklarımızı açıp gelip İstanbul İl Başkanlığımızı açacağız. Binamız ne büyük ne küçük, ne lüks ne sıradan, tam bize yakışır, memlekete yakışır bir il binası olmuş. Arkadaşlarımızı, emeği geçenleri kutlarım. Yakında herkes şunu görecek; Memleket Partisi'nin Türkiye'yi kucaklayan 85 milyonu kucaklayan bir parti olması için var gücümüzle çalışacağız."

Televizyon Lyon Muhabir Görece Televizyon Programı 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement