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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Lütfi Elvan: “ İktidarıyla muhalefetiyle son derece uyum içinde faaliyet yürüttük. Çok büyük fedakarlık gösterdiniz. Her birinize çok teşekkür etmek istiyorum''

Lütfi Elvan: “ İktidarıyla muhalefetiyle son derece uyum içinde faaliyet yürüttük. Çok büyük fedakarlık gösterdiniz. Her birinize çok teşekkür etmek istiyorum''

Elvan konuşma

Samimiyet Misyon Fedakarlık İktidar Muhalefet 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ''2011-2013 döneminde aynı samimiyetle çalışmalarımızı yürütmüştük. Bu dönemde de iktidarıyla muhalefetiyle son derece uyum içinde faaliyet yürüttük. Çok büyük fedakarlık gösterdiniz. Her birinize çok teşekkür etmek istiyorum'' dedi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili İsmail Faruk Aksu, 2019 Şubat ayından itibaren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi.

Aksu daha sonra Elvan'a söz verdi. Bakan Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun kendisi için bir yuva olduğunu belirterek, ''Burada bulunan tüm arkadaşlarımızla geceli gündüzlü çalıştık. 2011-2013 döneminde aynı samimiyetle çalışmalarımızı yürütmüştük. Bu dönemde de iktidarıyla muhalefetiyle son derece uyum içinde faaliyet yürüttük. Çok büyük fedakarlık gösterdiniz. Her birinize çok teşekkür etmek istiyorum'' diye konuştu.
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Komisyon sözcüleri de Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a başarılar diledi. (AUÖ-BC -
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