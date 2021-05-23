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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle sabah namazında bir araya geldi

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle sabah namazında bir araya geldi

- Hala Sultan Camisi'nin dış/genel planı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın camiye gelişi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın namaz sonrası gençlerle sohbet etmesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle sabah namazında bir araya geldiLEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'den 81 AK Parti Gençlik Kolları temsilcisi, STK temsilcileri ve sporcularla sabah namazında bir araya geldi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa 'daki Hala Sultan Camisi'nde gençlerle sabah namazı kılan Oktay'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile AK Parti Milletvekili Orhan Erdem eşlik etti.Oktay, namaz sonrası çorba ve çay ikram edilen gençlerle sohbet etti.

Sabah Namazı Başkent 

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