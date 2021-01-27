Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Şırnak'ta tarihi mekanları gezdi

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şırnak’ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Demircan, kentteki programı kapsamında Cizre’de Kent Müzesi, Ulu Cami, Mem-u Zin Türbesi, Abdaliye Medresesi, Hamidiye Kışlası, Kırmızı Medresesi gibi tarihi ve kültürel yapıları ziyaret etti. Daha sonra Şırnak merkeze geçen Bakan Yardımcısı Demircan ve beraberindeki heyet, Yeni Mahalle'de restorasyon çalışmaları devam eden Külliye Cami ile Şırnak Üniversitesi kampüs yerleşkesinde bulunan Tarihi Mehmet Ağa Sor Kasrını ziyaret ederek incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Ardından Şırnak Belediyesine geçen Demircan, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında Başkan Yarka ile görüştü. Burada konuşan Demircan, ''Özellikle yaptığımız işleri takip etmek üzere bölgeye geldik. Bu çerçevede dün Cizre’deydik, bugün Şırnak’tayız. Burada Bakanlığımızın yürüttüğü işleri yerinde görmek ve özellikle 2021’de yapacağımız işleri önümüze koyup iyi bir çalışma, yol haritası çıkarmak üzere buradayız. Tabi yapılan işler çok güzel. Şırnak yeniden ihya olmuş. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin yaptığı inanılmaz gayretler çok çarpıcı. Tüm vatandaşlarımızın yolu düştüğünde mutlaka yeni kurulan bu güzel şehrimizi görmelerini, Hazreti Nuh’un gemisinin hikayelerinin olduğu Cudi Dağının bulunduğu yeni mekanı görmelerini tavsiye ediyorum. Tabi bu süreçte tüm Bakanlıklarımız güzel işler yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak önümüzde kütüphanemiz var, onu yerinde inceledik. İnşallah bu sene projelendirmeleri belki bu yıl içerisinde start vereceğimiz hazırlıkları valimiz ve belediye başkanımızla yakın görüşmelerimiz oldu. Burada Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı Külliye Camimiz var. Orada yapacağımız çalışmaları da görme fırsatımız oldu. Bu yaz döneminde yapılacak olan kültür sanat etkinlikleriyle burayı turistik, tarihi ehemmiyetine vurgu yapacağımız Cudi Dağı özelinde Hazreti Nuh’un anlatılacağı hangi etkinlikler yapabiliriz, hangi iletişim kanallarını zorlayabiliriz. Belki burada sinema-animasyon çalışmaları gibi birçok alanı değerlendirdiğimiz. Çok verimli bir gün geçirdik. Buradan geleceğe dair güzel projeler çıkacağına inanıyorum'' dedi.

Ziyaretler sırasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir, Bakanlık Müşaviri Abdullah Aksak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Acar eşlik etti.



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