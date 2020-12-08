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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Bakan'a Meclis'te tören - 50. ve 52. dönem Hükümetleri eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar için TBMM’de tören düzenlendi

- Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Bakan'a Meclis'te tören - 50. ve 52. dönem Hükümetleri eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar için TBMM’de tören düzenlendi

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( ANKARA ) - Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Bakan'a Meclis'te tören- 50. ve 52. dönem Hükümetleri eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar için TBMM’de tören düzenlendi ANKARA


- Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 50. ve 52. dönem Hükümetleri Turizm eski Bakanı İrfan Gürpınar için tören düzenlendi.
Gürpınar için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi.
Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, milletvekilleri ve ailesi katıldı.
Törende Gürpınar’ın özgeçmişi okundu ve dua edildi. 77 yaşındaki Gürpınar Ankara ‘da korona virüs tedavisi görüyordu. Durumu ağırlaşan ve entübe edilen Gürpınar dün hayatını kaybetmişti. Gürpınar Abdurrahman Karamanlıoğlu Cami’inde kılınacak öğle namazından sonra Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (AUÖ-BC -
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