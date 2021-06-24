KOCAELİ - Kılıçdaroğlu: 'Muhtar kendi mahallesinin, kendi köyünün kanaat önderidir'
KOCAELİ - Kılıçdaroğlu: "Muhtar kendi mahallesinin, kendi köyünün kanaat önderidir" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi - İstiklal Marşı'nın okunması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıKOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde “Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması” programında konuştu. (1)
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