Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka'nın babasının cenaze törenine katıldı - ANKARA
- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın taziyeleri kabul etmesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi - Kılıçdaroğlu'nun taziye dileklerini iletmesi - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin omuzlarda taşınması - Cenazenin araca yüklenmesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nazlıaka ve ailesiyle vedalaşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracına binmesiANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın vefat eden babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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