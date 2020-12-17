Kılıçdaroğlu, Atilla Sav için düzenlenen cenaze törenine katıldı

- Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Atila Sav, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atila Sav için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Çalışma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından, 20. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Atila Sav için Ankara, Karşıyaka Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katıldı. Sav, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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