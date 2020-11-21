KAYSERİ - Bakan Akar: '(Akdeniz'deki faaliyetlerimiz) Maalesef komşularımız bizim yaptığımız çalışmaları saptırmakta'
KAYSERİ - Bakan Akar: "(Akdeniz'deki faaliyetlerimiz) Maalesef komşularımız bizim yaptığımız çalışmaları saptırmakta" - YHT Gar Tramvay Hattı'nın temel atma töreni - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kürsüye gelmesi - Akar'ın konuşmasıKAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YHT Gar Tramvay Hattı'nın temel atma töreninde konuştu.
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