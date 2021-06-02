İZMİR - Kılıçdaroğlu: 'Siyasi bağımsızlığımızı ekonomik bağımsızlığımızla perçinlemek zorundayız'
İZMİR - Kılıçdaroğlu: "Siyasi bağımsızlığımızı ekonomik bağımsızlığımızla perçinlemek zorundayız" - Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün açılış töreni - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu: - "Siyasi bağımsızlığımızı ekonomik bağımsızlığımızla perçinlemek zorundayız"İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ’de Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün açılış töreninde konuştu. (4)
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