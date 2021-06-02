İZMİR - Kılıçdaroğlu: "Bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yoktur" - Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa gelişi - Açılış törenine katılan partililer - Bando takımının gösterisi - Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıİZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selçuk Belediyesi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret etti.(1)
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