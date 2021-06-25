İZMİR - Kılıçdaroğlu: "(Belediye başkanları) Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi - Törene katılanlar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de “Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi”nin açılış töreninde konuştu. (1)
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