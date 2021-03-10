Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - İYİ Parti'nin 'Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlıkları İzmir Buluşması'nda ekonomi değerlendirildi

İZMİR - İYİ Parti'nin 'Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlıkları İzmir Buluşması'nda ekonomi değerlendirildi

İZMİR - İYİ Parti'nin "Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlıkları İzmir Buluşması"nda ekonomi değerlendirildi - Parti yöneticilerinin salona girmesi - İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması - İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın konuşması - İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun program sonu soruları yanıtlamasıİYİ Parti'nin "Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlıkları İzmir Buluşması"nda ekonomi değerlendirildiİZMİR (AA) - İYİ Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Ekonomi ve Kalkınma Politikaları İzmir Buluşması" gerçekleştirildi.
Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ile İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve partililer katıldı.
Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli meselelerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla İYİ Parti Genel Merkezi'nin toplantılar düzenlediğini söyledi.

Siyasette zaman zaman yüzleşmelerin olduğunu belirten Dervişoğlu, "Yüzleşerek büyürsünüz. Tarihle sözleşmek yetmez, yüzleşmek de gerekir diye defaatle anlattığımız zamanlar olmuştur. Ama hiçbir yüzleşme milletle yaptığımız sözleşmeye zarar vermemelidir. O sebeple İYİ Parti'nin iyi ve cesur insanları olarak İYİ Parti'nin kurumsal kimliğini milletle yaptığı sözleşmenin temsilcileri sizlersiniz. Bu görevi layığıyla yapacağınıza eminim." dedi.
Toplantıda, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ve İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de hükümetin ekonomi ve kalkınma politikaları ile yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını önlemleri üzerine durum değerlendirmesi yaparak çözüm önerileri sundu. - İBB Başkanı İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımıGazetecilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma ilişkin soru yönelttiği İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, şunları kaydetti:"8 Mart'ın üzerinden iki gün geçti ve tam 48 saattir İYİ Parti teşkilatları bu soruya cevap veriyor. İlk cevabı da Sayın Meral Akşener verdi zaten. Bence gündemini yitirdi soru. Bugün mesela Türkiye'nin işsizlik sorununu konuşuyoruz. Türkiye'nin ekonomik problemlerini konuşuyoruz. Bunlar spekülatif sözler. Ben açık ve net söylüyorum, Ekrem İmamoğlu ya da bir başkasının Twitter'dan paylaştığına ben cevap verirsem herkesin attığına cevap vermek zorunda kalırım. Benim paylaştığım Twitter ile ilgili bir şey varsa cevaplayayım."

Koronavirüs Politika Toplantı Hükümet 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement