İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yıl sonuna kadar deprem konutlarımızı bitireceğiz'
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar deprem konutlarımızı bitireceğiz" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Salonda dinleyici detaylarıİZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (7)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım