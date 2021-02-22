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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yıl sonuna kadar deprem konutlarımızı bitireceğiz'

İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yıl sonuna kadar deprem konutlarımızı bitireceğiz'

İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar deprem konutlarımızı bitireceğiz" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Salonda dinleyici detaylarıİZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
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Deprem Konutları Deprem 

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