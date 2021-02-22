İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kongrelerimizi, Türkiye'nin tüm güzelliklerini birlikte kucaklayarak gerçekleştiriyoruz'
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongrelerimizi, Türkiye'nin tüm güzelliklerini birlikte kucaklayarak gerçekleştiriyoruz" - Ellerinde Türk bayrağı sallayan katılımcılar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelmesi ve partilileri selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (1)
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