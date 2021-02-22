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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(CHP) Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor'

İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(CHP) Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor'

İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor"

: - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Salondaki katılımcılarİZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
(3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve şürekası, eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında, siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır."

Genel Başkan 

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