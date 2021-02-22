İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı
- Salondaki katılımcılar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir 'deki partililer ile selamlaşması - Kerem Ali Sürekli'nin konuşması - Eyüp Kadir İnan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Tablo hediye edilmesi - Fotoğraf çektirilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılmasıİZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde partililerle selamlaştı. (11)
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