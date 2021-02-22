İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı
: - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne bağlantı - Cımhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Hakkari'de salondaki katılımcılar - Abdullah Özbay'ın konuşması - Müvevver Ertuş'un konuşması - Hakkari'deki partililer ile selamlaşmaİZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı. (10)
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