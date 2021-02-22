İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz'
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmayı sürdüreceğiz" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Salonda dinleyici detaylarıİZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz."
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