İZMİR - Bakanlar Pakdemirli ve Soylu, Bayraklı Deprem Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı
- Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıİZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde katılımcılara hitaben konuşma yaptı.
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