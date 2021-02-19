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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Bakan Akar: 'Fedakar ve kahraman ordumuzu, yüksek teknoloji ürünü yerli ve mili silah sistemleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz'

İZMİR - Bakan Akar: 'Fedakar ve kahraman ordumuzu, yüksek teknoloji ürünü yerli ve mili silah sistemleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz'

İZMİR - Bakan Akar: "Fedakar ve kahraman ordumuzu, yüksek teknoloji ürünü yerli ve mili silah sistemleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" - Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki en büyük havuzlama kapasitesine sahip yüzer havuzunun hizmete alınması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıİZMİR (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Tersanesi Komutanlığında düzenlenen Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki en büyük havuzlama kapasitesine sahip yüzer havuzunun hizmete alınması törenine katıldı.
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Teknoloji 

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