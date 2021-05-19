İYİ Parti lideri Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti



- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkanlık Divanı Üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. (Mİ-

