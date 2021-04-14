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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına yorum

Akşener soru cevap

( ANKARA )- “Olmayı düşünebilir. Bunda bir sakınca yok” ANKARA

Toplantı 


- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Olmayı düşünebilir. Bunda bir sakınca yok” dedi.
Akşener, Grup toplantısı çıkışında gazetecilerinin sorularını cevapladı. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya, ”Olmayı düşünebilir. Bunda bir sakınca yok” diye cevap verdi. Akşener, mille odaklı çalışma yaptıklarını belirterek, “Milletin derdini kamuoyu gündemine getiriyoruz. En önemlisi de 20 Ocak 2020‘den beri geziyorum. Orada bu çalışmayı yaparken şahsıma, partime, benim herhangi bir hayalime yönelik, Türkiye’nin iyi oymasından başka bir hayalim yok, en küçük toz zerresi kadar bir şey yapmıyoruz. Özne, millet, esnaf, işsiz genç. Milletimiz bunu gördü. Gördüğü içinde secime çok seçim zaman var. O zaman neler olur görürüz” ifadelerini kullandı.
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