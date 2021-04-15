İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
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( ANKARA ) ANKARA
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ile bir araya geldi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile parti genel merkezinde bir araya geldi. İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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