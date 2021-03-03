İSTANBUL - Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldi
- Tiyaro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle buluşma - Toplantıdan görüntüKılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya geldiİSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle görüştü.CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İstanbul 'da gerçekleştirilen toplantıda tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya gelerek,yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını sürecinde yaşanan sorunları dinledi.
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