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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobil kullandığı görüntüleri paylaştı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobil kullandığı görüntüleri paylaştı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını kullanması - Vatandaşlara el sallamasıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobil kullandığı görüntüleri paylaştıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün makam aracını kendisinin kullandığı anların görüntülerine yer verdi.Altun, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın dün Kuzey Marmara Otoyolu Habipler ve Hasdal Kavşağı açılış töreninden sonra Fatih Camisi'ne kadar makam aracını kullandığı anların görüntülerini paylaştı.Yağmur altında yaptığı yolculuk sırasında "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" yorumunu yapan Erdoğan'ın yol boyunca sanatçı Ömer Karaoğlu'nun "Yol mu dayanır" ezgisini dinlediği görüldü.
Altun, paylaşımında eserin "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk’a yürüyünce yol mu dayanır…" sözlerine de yer verdi.

Sosyal Medya Açılış Töreni İletişim Makam Aracı 

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