İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti
- "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çengelköy'de makam aracında vatandaşlarla sohbet etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisin - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç noktada kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etmesiCumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Açılışın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere alandan ayrılan Erdoğan, Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Erdoğan ayrıca çocuklara da oyuncak hediye etti.
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